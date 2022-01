Tennis de table. Reprise du championnat de Pro B : Argentan reçoit Miramas

C'est le début à domicile, dimanche 25 octobre, du championnat Pro B de tennis de table pour la Bayard-Argentan, qui reçoit Miramas. Cette reprise, depuis le confinement en mars dernier, verra notamment le retour dans l'équipe argentanaise du champion de Russie 2019 : Vildan Gadiev. "Je suis content d'être de retour à Argentan", explique-t-il. "Ce qui me manque vraiment, ce sont les matchs à domicile, l'ambiance, le soutien et les fans incroyables. Nous avons une équipe amicale et soudée, nous sommes confiants en notre force et prêts pour ce match. À dimanche !"

Coup d'envoi du match dimanche 25 octobre à 16 heures, salle Pelchat, à Argentan.