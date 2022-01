Courseulles-sur-Mer. Fête de la coquille, Halloween : les annulations s'enchaînent

Au vu de la situation sanitaire, la Ville de Courseulles a décidé d'annuler la fête de la coquille des lundi 23 et mardi 24 novembre. Il n'y aura pas non plus de parade et de marché de Noël. Pour ce qui est d'Halloween, le défilé, le bûcher de la sorcière et l'atelier maquillage du samedi 31 octobre sont annulés. L'atelier Citrouille du matin, les jeux d'Halloween à la Maison de la Mer et les animations au Centre Juno Beach auront bien lieu, mais seulement sur inscription.