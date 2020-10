Basket. Les filles d'Aplemont Le Havre ne pourront pas jouer à Coubertin

Le club de basket Aplemont Le Havre ne pourra pas jouer sa rencontre de NF1 contre Ifs (Calvados), samedi 24 octobre, à domicile. Le club indique que sur ordre du préfet, la mairie du Havre a fermé les gymnases, et donc Coubertin, aux équipes non professionnelles. "La NF1 n'ayant pas de joueuses dites de 'haut niveau', la rencontre Aplemont - Ifs ne peut se tenir samedi soir. En revanche, Ifs s'est proposé pour recevoir et, comme la Fédération ne veut pas reporter la rencontre, notre équipe est dans l'obligation d'aller jouer dans le Calvados." Le match se jouera donc samedi à 20 heures, à la salle Jérôme-Obric d'Ifs, sous réserve des nouvelles annonces du gouvernement attendues ce jeudi 22 octobre.