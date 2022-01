Attentat de Conflans. Le terroriste s'est rendu la veille à Rouen pour acheter un couteau

Alors que la France rend, ce mercredi 21 octobre, un hommage national à Samuel Paty, sept personnes sont présentées à un juge antiterroriste en vue d'éventuelles mises en examen après l'assassinat sauvage dont a été victime l'enseignant de 47 ans.

Deux complices identifiés

Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard a par ailleurs dévoilé les dernières avancées de l'enquête concernant Abdoullakh Anzorov : il s'avère que ce dernier a bénéficié de complicités avant de perpétrer cet attentat qui a soulevé une vague d'émotion dans le pays.

Un jeune de 19 ans, "et ami de longue date de l'auteur des faits", est soupçonné de l'avoir accompagné "la veille des faits dans une coutellerie à Rouen pour l'achat d'un couteau. Cette arme sera retrouvée à proximité du corps du terroriste", a indiqué Jean-François Ricard.

Un second individu, originaire d'Évreux (Eure) et âgé de 18 ans, "a convoyé et accompagné Abdoullakh Anzorov à la coutellerie de Rouen dans un premier temps".