Le Havre. Le port veut se mettre au vert et rejoint la coalition "Getting to Zero"

HAROPA Port du Havre a décidé de rejoindre la coalition "Getting to Zero". Cette dernière a été lancée à l'occasion du Sommet action climat des Nations-Unies en septembre 2019, dans le cadre d'un partenariat entre trois organisations intergouvernementales (The Global Maritime Forum, Friends of Ocean action et World Economic Forum) pour lutter contre le changement climatique.

• Lire aussi : Port zéro carbone : HAROPA mise sur l'électricité, le GNL et l'hydrogène

Elle a pour objectif de réduire d'au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre, à l'horizon 2050, du transport maritime. Pour y parvenir, les membres de cette coalition s'engagent pour aider à la mise en service, d'ici 2030, de navires et carburants à zéro émission. "Nous partageons l'ambition de devenir un port à énergies positives. En rejoignant la coalition 'Getting to Zero', nous entendons ainsi contribuer activement au développement d'offres de services toujours plus propres à destination de nos clients et acteurs de la chaîne de transport", précise Baptiste Maurand, directeur général HAROPA Port du Havre.