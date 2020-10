Basket (N1M). Caen rebondit fort et performe à Chartres

Quatre jours après leur lourde défaite inaugurale (après trois reports) contre Saint-Vallier, les Caennais sont allés jouer un autre ogre de sa poule de Nationale 1, Chartres. En manque de repères lors du match précédent, les Normands se déplaçaient avec peu de certitudes. Mais les joueurs de Fabrice Courcier ont répondu de la meilleure des manières, au bout d'un festival offensif (86-93).

Le match

Après un début de match tranquille (5-6, 3'), les Calvadosiens ont rapidement mis la pression et se sont montrés très efficaces. Ils se sont offert une belle avance (5-16, 5'). Par la suite, l'écart s'est stabilisé (10-21, 8'), avant que Chartres ne réagisse en fin de premier quart (21-28, 10').

Après la pause, les Chartrains ont réagi et ont répondu au CBC (27-28, 12'), avant de prendre l'avantage (32-28, 13'). Mais par la suite, le rapport de force s'est à nouveau équilibré entre les deux équipes (40-38, 18'). Ce sont finalement les hôtes qui ont rejoint les vestiaires avec un léger avantage au tableau d'affichage (48-46, 20').

Au retour des vestiaires, Chartres et Caen sont de nouveau entrés dans ce mano a mano (56-57, 24'). Petit à petit, les Cébécistes ont commencé à prendre l'ascendant (63-65, 28'). Les Caennais ont été performants pour bloquer les attaques locales et aborder les 10 dernières minutes à +8 (63-71, 30').

À la reprise, les Euréliens ont cherché à revenir au score avec plus d'engagement (70-77, 33'). Mais Caen n'a pas cédé et a repris plus de marge (74-83, 35', puis 77-88, 38'), notamment grâce à un Florian Thibedore très adroit. Cette avance leur a permis de gérer la fin de match pour gagner de 7 points (86-93, 40').

La fiche technique

Chartres - Caen : 86-93 (21-28, 27-18, 15-25, 23-22). 500 spectateurs.

Chartres : Départ : Maxwell 16, Ammour 3, Romain 7, Siegwarth 18, Diarra 16. Banc : Munange 7, Sencanski 13, Clerence 6. Entr. : Sébastien Lambert.

Caen : Départ : Mordi 5, Thibedore 21, Korsantia 16, Diame 16, Ricard-Dorigo 21. Banc : Pope, Saumont, Wiscart-Goetz 9, Laporal 2, Rigaux 3. Entr. : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Les Caennais accueilleront Andrézieux-Bouthéon (Loire) au Palais des sports le samedi 24 octobre (20 heures) pour le compte de la 6e journée de Nationale 1. Les visiteurs sont les actuels leaders de la poule.