Caen. Biden-Trump :campagne sans programmes

Entre le sortant Donald Trump et son challenger Joe Biden, insultes réciproques et vidéos injurieuses. Mais Biden parle peu de son programme, et Trump pas du tout du sien. Et aucun terrain de discussion commun ! Trump peint Biden en marionnette sénile d'une improbable subversion marxiste ; Biden peint Trump en menteur incompétent et irresponsable.

Et rien n'est joué d'ici le 3 novembre. Pour l'instant Biden jouit d'une importante avance en voix dans les sondages : c'était déjà le cas d'Hillary Clinton en 2016, mais la victoire est revenue à Trump grâce au système de l'élection à deux paliers pondérée par Etats, le peuple élisant 538 “grands électeurs” qui éliront le président à leur guise. Et l'évolution du système l'a rendu plutôt favorable aux républicains – quand il n'aboutit pas à un match nul au second palier, ce qui oblige la Cour suprême à départager les concurrents.

Or Trump a mis la Cour suprême entre les mains de la droite républicaine. Déjà, en 2000, elle avait “élu " Bush contre un Gore majoritaire en voix dans le pays…