Calvados. Où s'implantera le futur centre de la Bibliothèque nationale de France ?

Livres. La Bibliothèque nationale de France recherche un nouveau lieu pour installer un Conservatoire national de la presse et un centre de conservation généraliste. Le Département, l'agglomération de Caen-la-Mer, la Ville de Bayeux et l'université Caen Normandie ont manifesté leur intérêt et déposé une candidature ce vendredi 16 octobre.