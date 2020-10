Tendance Confidences. Le pianiste nomade Marc Vella et la Clé d'Être, pour accorder la musique de la vie

Justement nommé le pianiste nomade, Marc Vella est l'invité de Jean-Luc Lefrançois ce dimanche 18 octobre, pour Tendance Confidences.

En musique, des clés sont nécessaires pour organiser les sons : la clé de sol, la clé de fa, la clé d'ut. La Clé d'Être s'applique à la musique de la vie. Elle harmonise ce que vous êtes, avec, inévitablement, vos fausses notes, commises ou subies. Parce qu'elles n'ont pas cette Clé, de nombreuses personnes ne s'accordent pas la joie.

Comment s'accorder humainement ?

Nous avons du mal à nous accorder, les "Tu te prends pour qui ?", "Tu n'y arriveras jamais", "Ce n'est pas pour toi", etc. sont des paroles nocives. Elles nous font croire que nos limites et nos envies sont coupables. Pour beaucoup, le jeu n'est pas juste… Alors, pour masquer la dissonance générale, nous essayons d'être parfaits, performants, efficaces. Cette exigence de la perfection détruit tout, la planète et les personnes. Elle porte au pinacle des femmes et des hommes magnifiques, que la foule adore.

Mais, pour quelques-uns adulés, combien sont ignorés, méprisés, démolis ? Et des millions d'êtres replient leurs ailes, se disant en secret dans leur cœur : "La vie, l'amour, je n'y ai pas droit, je ne suis pas assez bien."

Mesurons-nous là vraiment tout le gâchis d'humanité ?

Être imparfait, ce n'est pas une tare, c'est inhérent à notre nature. Cela nous offre la plus belle aventure qui soit et sans doute la seule : celle de nous transformer et de chercher l'harmonie. Alors, avec ce que nous croyons être nos failles et nos défauts, ouvrons avec délicatesse nos ailes et, sans peur, sans honte, offrons notre envol au monde.

La Clé d'Être, aux éditions Trédaniel