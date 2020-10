Rugby (Pro D2). Le Rouen Normandie Rugby n'arrive pas à se sortir de l'ornière

Ce vendredi 16 octobre, les Lions du Rouen Normandie Rugby ont reçu le RC Vannes pour la 6e journée de Championnat de ProD2.

La première mi-temps n'arrive pas à départager les deux équipes et, à la pause, Rouennais et Vannetais sont aux coudes à coudes 6-6. La seconde mi-temps est à la faveur des Rouennais, qui prennent le large 19-9, dix minutes avant la fin de la rencontre. Mais le RC Vannes se réveille et finalement s'impose 19-23, privant les Lions d'une seconde victoire, mais surtout de la possibilité de sortir de la zone de relégation. Au classement, les Rouennais stagnent à la dernière place et la prochaine rencontre à Provence Rugby samedi 24 octobre sera déjà essentielle.