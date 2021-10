La pauvreté se concentre dans les villes les plus importantes. C’est du moins ce qui ressort de l’étude menée par le Compas (Centre d’observation et de mesure des politiques sociales) sur des données depuis 2009. On y découvre le "taux de pauvreté" des villes et notamment celui de Rouen : 21 %. Plus de 10.500 ménages y vivent en dessous du seuil de pauvreté.