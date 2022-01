Rouen. Vacances en famille au Panorama XXL [Publireportage]

Les feuilles mortes se ramasseront bientôt à la pelle… Pas de doute, c'est l'automne. Les journées réduisent et le temps se refroidit. Mieux qu'un plaid devant la télé, la programmation spéciale vacances de la Toussaint, au Panorama XXL, vous ravira le corps et l'esprit : ateliers, activité tout-petits, visites guidées…

Fêter Halloween au Panorama XXL

Halloween arrive à grand pas ! Le Panorama te propose de venir t'amuser toute une après-midi pour préparer comme il se doit la fête la plus effrayante de l'année.

CONTE Troudenouillette et Jack O' Lantern

Au coeur de la forêt, la sorcière Troudenouillette et son fidèle Jack O' Lantern se tiennent prêts pour jouer un mauvais tour au randonneurs égarés. Laisses-toi conter Halloween avec une histoire tout en poésie.

ATELIER CUISINE avec Faites-le vous-même

Viens mettre la main à la pâte pour concocter une recette de saison à base de citrouille. A déguster au coin du feu !

ATELIER CRÉATION

Pour accueillir Halloween, viens faire une décoration monstrueuse en imaginant le pire monstre à peindre sur un pot. Des cheveux se dresseront sur sa tête !

Dimanche 25 octobre; De 6 à 10 ans – A 14h, 15h, 16h et 17h; Par groupe, les enfants, avec leurs parents, passent par toutes les animations – Durée : 1h30. GRATUIT | Uniquement sur réservation en ligne

Visite guidée " Le grand tour "

Durant cette visite, le médiateur vous donnera toutes les clés pour appréhender pleinement cette immense fresque panoramique.

Après avoir abordé la naissance de ce courant artistique comprenez en quoi il constitue une rupture majeure dans l'histoire de l'art. Mouvement pictural révolutionnaire pour son temps, l'impressionnisme marque le passage entre classicisme et modernisme. Finis les ateliers, désormais les peintres travaillent en plein air grâce à des innovations techniques que vous pourrez découvrir dans les salles d'exposition.

La visite se poursuit dans la rotonde à l'intérieur de laquelle vous pourrez contempler la majestueuse Cathédrale de Rouen telle que l'a peinte Claude Monet, le maître des impressionnistes.

Revivez ses deux campagnes de création et admirez la façade de l'édifice qui lui a inspiré plus de 30 toiles. Enfin mêlez-vous à l'effervescence qui règne place de la Cathédrale et étudiez la vie de la fin du XIXe siècle.

Ouvrez bien l'oeil, on dit que quelques peintres célèbres se cachent dans la foule…

A 14h30 tous les jours; A 15h30 créneau supplémentaire les samedis et dimanches. Tarif : Droit d'entrée + 4 € | Uniquement sur réservation en ligne

Ateliers en famille

ON N'ARRÊTE PAS LE PROGRÈS

Cet atelier est un jeu d'équipe inspiré du jeu de plateau " Colons de Catane " et adapté au temps de la Révolution Industrielle. Nous sommes au XIXe siècle, la révolution industrielle est en marche et c'est une véritable course au progrès qui se joue entre les grandes puissances ! En équipe, produisez vos ressources, bâtissez votre empire, et vivez les premières heures des plus grandes innovations de la Révolution industrielle.

Tous les jours à 16h | Du 17 au 23 octobre| Atelier : 4 € par personne | Uniquement sur réservation en ligne

TOILES EN SÉRIE

Avec les Cathédrales, les Meules, les Peupliers ou encore les Nymphéas Claude Monet est sans conteste le peintre des séries. Durant cet atelier de création artistique réalisez, vous aussi, en famille, votre propre série picturale. Créez ainsi votre version des nymphéas tout en expérimentant les techniques de la peinture impressionniste.

Tous les jours à 16h | Du 24 octobre au 1 novembre | Pas d'atelier le 25 octobre. Atelier : 4 € par personne | Uniquement sur réservation en ligne

Mini-explorateur de 3 à 6 ans - Une visite dédiée aux tout-petits !

Viens visiter le Panorama XXL en compagnie d'un médiateur. Il va te révéler les secrets pour devenir un peintre en herbe. Tu vas découvrir les outils des peintres, les techniques utilisées au temps des Impressionnistes et comment créer de jolies couleurs. Après avoir inspecté les détails de l'immense toile, tu pourras réaliser une fresque éphémère à l'aide de bouchons colorés.

A 10h30 – 17 et 18 octobre, 24 et 25 octobre, 31 octobre et 1er novembre. Tarif unique pour toute la famille : 4 € par personne | Uniquement sur réservation en ligne

Visitez en toute sérénité

Pour le confort de tous, les visites, ateliers et évènements ont été entièrement adaptés au contexte sanitaire actuel. Nombre de visiteurs limité, respect des distanciations physiques, sens unique de circulation, port du masque*, tout est prévu pour que chacun profite pleinement de sa visite au Panorama XXL !

* obligatoire à partir de 11 ans

Informations et réservations sur www.panoramaxxl.fr