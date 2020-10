Seine-Maritime. Début d'enquête publique pour le parc éolien de la plaine du Tors

L'enquête publique concernant le futur parc éolien de la plaine du Tors débute lundi 19 octobre. Le projet prévoit l'implantation de huit éoliennes de 150 mètres de haut entre les communes de Val-de-Saâne, Belleville-en-Caux, Saint-Vaast-du-Val et Calleville-les-Deux-Églises.

Près de 15 000 foyers alimentés

Les pièces du dossier du projet seront consultables dans les mairies concernées et des permanences seront assurées par le commissaire enquêteur à partir de ce lundi 19 octobre, en mairie de Saint-Vaast-du-Val. Le rapport de l'enquête publique sera rendu au cours du mois de janvier 2021.

Ces éoliennes permettront de fournir l'équivalent de la consommation électrique de 12 700 à 14 800 foyers. Le projet, lancé il y a cinq ans, est porté localement par la Société européenne d'ingénierie et de développement des énergies renouvelables (Seider), Terre et Lac conseil et Engie Green.

Projet d'implantation finale de la centrale de plaine du Tors. - Seider Energies

Un financement participatif avait été mis en place pour les études et suivi par 93 personnes qui ont prêté 150 000 euros sur deux ans à la société du parc éolien.