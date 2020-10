Seine-Maritime. Feu de chambre, une adolescente légèrement intoxiquée

Un feu de chambre s'est déclaré au rez-de-chaussée d'un pavillon de la rue des Hêtres à Blangy-sur-Bresle, jeudi 15 octobre vers 17 heures. Des pompiers en civil qui se trouvaient juste à côté (la caserne se trouvant également rue des Hêtres) sont intervenus immédiatement. Ils ont éteint le feu grâce à des extincteurs, évitant la propagation des flammes au reste de la maison.

La fumée a toutefois causé des dégâts et les cinq occupants du logement doivent être relogés. Une adolescente de 14 ans a été transportée vers l'hôpital d'Abbeville (Somme) pour des contrôles, ayant inhalé de la fumée. L'intervention des pompiers aura duré au total deux heures, mobilisant six engins et 21 sapeurs-pompiers.