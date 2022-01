Mercredi 14 octobre, 22 pieds de cannabis ont été saisis au domicile d'une personne, au Hom, au sud de Caen. Une serre à la végétation fournie et une forte odeur de cannabis ont attiré l'attention d'une patrouille de la gendarmerie. En plus des pieds, après la perquisition, 66 g d'herbe et 5 g de résine de cannabis ont également été saisis.