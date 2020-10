Tennis de Table (Pro A). Wang Yang, la recrue phare du Caen TTC, vient d'arriver

A l'occasion de son arrivée, la recrue du Caen TTC, le Slovaque Wang Yang (32e mondial), a été présentée jeudi 15 octobre. Le projet général du club, ainsi que l'organisation du championnat, ont été des éléments importants pour la venue du joueur de 26 ans, alors que ce dernier n'a pas encore pu se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo, faute de sélections. Wang Yang sera opérationnel pour la rencontre d'ouverture, alors que se profile un début de championnat de haute volée, les Calvadosiens entamant la Pro A par les deux premiers au moment de l'arrêt de la saison, Morez, à l'extérieur, le mardi 20 octobre, ainsi que Rouen, au Palais des Sports, le dimanche 25 octobre. Un dernier match qui, dans les conditions sanitaires actuelles, pourrait voir sa jauge abaissée à 1 000 spectateurs en fonction de la capacité du Palais des Sports et au vu de l'évolution défavorable de la situation et des probables décisions sanitaires prises par la préfecture. Au sujet du déplacement de supporters adverses, le club attend plus d'informations avant de réfléchir aux solutions à envisager.