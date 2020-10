Calvados. Un homme écroué pour plusieurs agressions sexuelles

Un homme d'une soixantaine d'années a été écroué jeudi 15 octobre à Caen. Il est soupçonné d'agressions sexuelles sur des femmes dans le Calvados, a indiqué la procureure de la République Amélie Cladière.

Une enquête conduite par les brigades des recherches de Vire et de Bayeux, avec l'appui de la section de recherches de Caen, a permis d'interpeller l'homme et de recueillir ses aveux sur "trois faits" commis en août et septembre. Le 20 août, un homme avait sexuellement agressé une jeune fille près de Bayeux. Le 19 septembre, près de Vire, "une jeune fille était abordée par un automobiliste qui commettait sur elle une agression sexuelle très similaire", a ajouté Amélie Cladière. Le 24 septembre, près de Falaise, "une adolescente était confrontée à un homme qui se dévêtait partiellement et lui formulait des demandes de nature sexuelles". La jeune fille était parvenue à s'enfuir vers son domicile et à donner l'alerte. L'homme est déjà connu pour des faits de même nature. "L'instruction va se poursuivre, afin notamment de vérifier s'il a pu commettre d'autres faits."