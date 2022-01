Caen. De nouvelles infrastructures à l'hôtel de police

"Ces nouveaux locaux vont permettre à nos collègues d'avoir une meilleure réactivité sur les enquêtes." Depuis peu, l'hôtel de police de Caen se dote d'un laboratoire équipé et neuf. "Nous allons pouvoir faire de la réalisation d'empreintes par procédés physico-chimiques et, par la suite, pouvoir identifier les auteurs d'infractions. Nous ne pouvions plus le faire auparavant car nos locaux étaient trop vétustes", explique Sébastien, technicien du service. Auparavant, les tests étaient effectués dans des laboratoires de Nantes et Rouen.

Autre nouveauté à l'hôtel de police, une salle de stand de tir plus adaptée aux besoins a été créée. "La capacité opérationnelle est plus importante et nous permet de nous entraîner à tirer avec toutes les armes en dotation de la police. Nous pouvons aussi nous mettre dans les conditions du réel, avec un jeu de lumières et de sons", explique Arnaud Touffet, brigadier-chef et formateur technique de sécurité et information. Avant la création de cet espace, les entraînements se déroulaient à Lisieux, sur un stand de tir en extérieur.