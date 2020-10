Rouen. Couvre-feu : un nouveau coup dur pour la culture

"Cette vie nocturne qu'on montre du doigt, ça devient saoulant", lance Hervé Aguillard, directeur du cinéma l'Omnia dans le centre-ville de Rouen, sans cacher sa lassitude. Il déplore un manque de concertation sur le sujet, alors même que de stricts protocoles sanitaires ont été mis en place. Les venues d'équipes de film ont été annulées. Et le directeur se demande aussi si les sorties de films ne vont pas être remises en question. "Il n'y aura pas de séance le soir à Paris. Les gros films à venir comme celui de Dupontel vont-ils sortir ? C'est un grand flou pour le monde du cinéma dans tout le pays."

Un spectacle tous les jours à 19 heures

Pour le Théâtre à l'ouest, dédié à l'humour à Rouen, c'est aussi un coup dur, mais son directeur Loïc Bonnet veut rester optimiste. "Beaucoup de gens veulent sortir et ne veulent pas du métro boulot dodo qu'on essaye de nous vendre. À partir de samedi et tous les jours, on aura un spectacle à 19 heures." Une flexibilité qu'il peut mettre en place dans sa salle à petite jauge. D'autres, comme l'Opéra de Rouen, n'auront certainement pas cette opportunité.