Caen. Une épicerie fine aux accords gourmands

Près de dix mois après la fermeture de l'ancien primeur, Séverine Marin a ouvert, en compagnie de Christelle Aubert, cette boutique au-dessus du quartier du Vaugueux à Caen, là où gravitent des dizaines de restaurants. Des travaux ont permis d'ouvrir une aile supplémentaire.

Ce commerce propose, comme avant, des fruits et des légumes, mais il propose aussi, grâce à cet agrandissement, une cave à vin, une cave à fromages, ainsi qu'une crémerie, de manière complémentaire. Les responsables ont cherché "de la polyvalence, mais aussi à rendre service à la clientèle locale dans les produits proposés." Elles ont d'ailleurs constaté "qu'il manquait dans ce quartier un lieu proposant des vins, champagnes et spiritueux".

Par ces travaux, Séverine et Christelle ont voulu créer un cadre "moderne, sympathique, attrayant", afin de "mettre en valeur la partie crémerie de la région, et fromages, avec les vins". Les deux femmes proposent des aliments en suivant les saisonnalités et en cherchant à avoir, autant que faire se peut, des produits frais et locaux. À l'avenir, les deux gérantes ont pour ambition de proposer des coffrets saisonniers et de mettre en avant des accords de mets, sur les réseaux sociaux, avec des produits de la boutique.

Pêche de vigne, 79 rue du Vaugueux, est ouvert du mardi au samedi de 9 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 h 30.