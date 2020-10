Fécamp. Une nouvelle ère s'ouvre pour la criée

Ne dites plus criée de Fécamp mais criée de Fécamp - Côte d'Albâtre ! La structure était depuis 2011 gérée par une entreprise privée, une situation quasiment unique en France. Depuis mercredi 14 octobre, elle est une Société d'économie mixte (SEM) constituée d'actionnaires publics et privés, dont le Département de Seine-Maritime, gestionnaire du port. "Le propriétaire actuel, Yvon Neveu, fait valoir ses droits à la retraite et il n'y avait pas de repreneur. Si nous n'avions pas investi, il risquait de ne plus y avoir de criée à Fécamp", affirme Alain Bazille, conseiller départemental en charge des ports.

Plusieurs actionnaires participent à la SEM : le Département, la CCI Seine Estuaire, celle des Hauts-de-France, Yvon Neveu, Stéphane Savoye, l'agglomération de Fécamp et CAPA. -

Un potentiel plus large d'acheteurs

"Les pêcheurs sont contents : il faut des infrastructures pour soutenir les bateaux", se réjouit le jeune retraité Yvon Neveu, qui reste cependant partie prenante au sein de la nouvelle SEM. Le Département étant également gestionnaire du port du Tréport et du port de pêche du Havre, il espère que l'opération permettra de commercialiser davantage de produits de la pêche via la halle à marée fécampoise. "Actuellement, on a un peu plus de 70 acheteurs. Si on arrive à ce que le Tréport vende via la criée de Fécamp, on va pouvoir augmenter les potentiels de vente sur un panel plus large d'acheteurs." Plus de 2 000 tonnes de poissons et coquillages sont vendues à la criée de Fécamp chaque année, coquilles Saint-Jacques, sole et maquereaux en tête. Le bâtiment, un peu vieillissant, va bénéficier d'améliorations. "Il s'agit de le mettre aux normes, le moderniser. Des investissements sont aussi prévus sur le port du Tréport, avec des chambres réfrigérées pour stocker les produits", poursuit Alain Bazille. Le Département prévoit ainsi d'injecter un million d'euros dans les toutes prochaines années.