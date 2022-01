Covid-19. La "règle des six" s'instaure dans la vie privée

Se tenir à distance de plus d'un mètre, se laver régulièrement les mains, porter au maximum un masque et aérer régulièrement la pièce quand on est entre amis ou en famille : Emmanuel Macron a rappelé les gestes barrières pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 lors de son interview télévisée ce mercredi 14 octobre. Le chef de l'État ajoute également la "règle des six" dans nos vies personnelles.

"Au restaurant, on a dit : 'pas plus de six à table'. On essaie, quand on invite des amis ou de la famille, de ne pas être plus de six à table, de ne pas se regrouper à plus de six", a déclaré le président de la République. "Il faut se voir moins nombreux en même temps. C'est une règle de bon sens qu'il faut essayer d'appliquer à soi-même."