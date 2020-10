Football (National). Fin de série pour QRM dans le derby à Avranches

Quevilly Rouen Métropole était reçu mardi 13 octobre à Avranches, à l'occasion de la 10e journée de National.

Le match

Plutôt équilibrée dans son entame, cette rencontre va tourner en faveur des locaux à la 27e minute, sur un corner et une tête de Steven Séance qui trompe Romain Lejeune (1-0). Il ne fallait que quelques minutes pour voir les Rouge et Jaune égaliser sur une belle passe en profondeur pour le buteur Andrew Jung, qui contrôle et ajuste le portier adverse pour l'égalisation (1-1). Au retour de la pause, les Seinomarins allaient se faire surprendre en contre et laisser l'avantage aux Avranchinais, sur un but de Jordan Kassa (2-1). Pire, ils se faisaient breaker trois minutes plus tard, sur un nouveau but signé Alexis Busin (3-1). En fin de rencontre, les locaux assenaient le coup de grâce, avec un quatrième et dernier but signé Samuel Loric (4-1).

Prochain rendez-vous

À la suite de cette deuxième défaite, les joueurs de Bruno Irles quittent leur fauteuil de leader au profit d'Avranches et disputeront le 5e tour de la Coupe de France à Dives, samedi 17 octobre à partir de 18 h 30.

Avranches jouera cette même coupe à Troarn, le dimanche 18 octobre à 15 heures.