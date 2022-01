Hockey sur glace (Magnus). La passe de trois pour Rouen à Nice

Après Amiens et Grenoble, les Dragons de Rouen ont enchaîné un troisième succès sur la glace des Aigles de Nice, en s'imposant sur le score de 5-3, mardi 13 octobre.

Le match

Rapidement devant au tableau d'affichage, avec un premier but signé Pierre Crinon après un peu moins de quatre minutes (1-0), les Jaune et Noir allaient voir leur adversaire du jour revenir un peu moins de deux minutes plus tard, sur un but de Tomas Knotek : 1-1. Au retour des vestiaires, les locaux allaient prendre pour la première fois l'avantage dans cette rencontre, par intermédiaire de Jacub Matai : 2-1. C'est en fin de tiers que Mark Flood allait trouver les filets sur un lancer lointain : 2-2.

Tout allait ensuite s'accélérer dans l'ultime tiers-temps avec pour la première fois un avantage au score pour les Rouennais, sur un bon lancer de Nicolas Deschamps laissé seul dans le slot : 3-2. Les deux équipes commençaient à penser à la prolongation lorsque, à cinq minutes de la fin, les Niçois revenaient à égalité par Knotek (3-3). Mais c'était sans compter sur l'abnégation de la troisième ligne rouennaise, qui reprenait l'avantage sur un rebond de Vincent Nesa : 4-3. Rolands Vigners partait ensuite seul au but, pour inscrire un 5e but en cage vide : 5-3.

Prochain rendez-vous

Alors que le match contre les Diables Rouges de Briançon prévu vendredi 16 octobre est reporté suite à des cas de Covid, les joueurs de Fabrice Lhenry recevront les Gothiques d'Amiens dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France mardi 20 octobre sur l'Ile Lacroix.