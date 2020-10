[Photos + vidéo] Saint-Wandrille-Rançon. Le cloître de l'abbaye restauré avec des techniques d'antan

C'est presque unique en Normandie : l'abbaye de Fontenelle à Saint-Wandrille-Rançon retrouve petit à petit son cloître gothique. Un endroit hors du temps, au cœur du monastère toujours en activité, où vivent des moines bénédictins depuis 1931. "Le cloître, c'est le cœur du monastère, ouvert seulement vers le ciel, rappelle Jean-Charles Nault, le père abbé de Saint-Wandrille, à l'occasion de l'inauguration de la galerie est, vendredi 9 octobre. Retrouver le cloître tel qu'il était autrefois, pour nous, c'est vraiment enthousiasmant."

Ils ont partagé la vie des moines

Les chantiers menés au sein de ce cloître, classé, comme l'ensemble de l'abbaye, au titre des Monuments historiques, permettent à différents corps de métiers traditionnels de s'exprimer. Les colonnes, du dessin à l'installation, ont ainsi été réalisées par La Pierre d'Angle, chantier de réinsertion basé dans le Var. Il permet notamment à des personnes en réinsertion d'apprendre les rudiments de la taille de pierre.

"C'est exceptionnel de travailler dans un édifice comme celui-ci", témoigne Marjorie Lebègue, qui termine deux années d'apprentissage. Elle a, avec ses camarades, partagé la vie monastique pendant plusieurs semaines. "Une expérience très enrichissante sur le plan humain." La sculptrice Adeline Montassier s'est chargée des ornements des chapiteaux, avec des feuilles et des petits animaux réalisés à l'identique du XVe ou XVIe siècle. "Quand on restaure, on est juste une parcelle de ce qui va perdurer longtemps. J'ai forcément l'image de ceux qui ont fait cela par le passé, avec des outils beaucoup plus primaires que les nôtres !" Un autre cloître gothique fermé existe en Normandie, au Mont-Saint-Michel.

Adeline Montassier (à gauche) et les travailleurs de La Pierre d'Angle ont participé à la restauration. -