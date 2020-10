Orne. Covid-19 : le port du masque devient obligatoire dans six centres-villes

Le port du masque devient obligatoire dans six centres-villes de l'Orne. La Covid-19 circule activement dans le département de l'Orne. Et même si le département n'est toujours pas en zone rouge, la préfète, en concertation avec les élus locaux et les autorités sanitaires, vient de décider de rendre, dès mercredi 14 octobre, le port du masque obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, pour les personnes de 11 ans et plus, dans les centres-villes d'Alençon, Flers et Argentan. De même dans les centres-villes de certaines zones touristiques du département susceptibles de connaître une hausse de la fréquentation lors des vacances scolaires de la Toussaint, à Mortagne-au-Perche, Bagnoles-de-l'Orne et Bellême. L'obligation de port du masque court jusqu'au mercredi 28 octobre inclus.

Au vendredi 9 octobre, le taux d'incidence sur sept jours glissants du département était supérieur au seuil d'alerte, avec 91,01 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité des tests s'élève par ailleurs à 8,63 %, soit au-delà du seuil de vigilance.

Le détail des rues concernées est à retrouver ici.