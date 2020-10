[Vidéo] Club Foot. Retours au championnat très importants pour Caen et le HAC

Au Havre, après seulement six journées, l'obligation de résultat est déjà là pour les Ciel et Marine, dans les trois prochains matchs après la trêve. A Caen, c'est l'inverse, on se prépare à un retour-test avec trois adversaires de renom à venir. Sans oublier la Coupe de France et les pronos des potentielles surprises pour le 5e tour.

Avec Adrien Casanova (Le Courrier Cauchois) et Maxime Lenormand (Malherbe Inside), invités de Sylvain Letouzé.