Le Havre. Un parc sportif et paysager pour les quartiers sud

Le Conseil municipal du Havre du lundi 12 octobre a acté la création d'un nouveau parc sportif paysager dans les quartiers sud. Un projet qui entre dans le cadre du réaménagement du quartier Vallée Béreult / Graville - La Vallée. La démolition de l'ensemble de logements de Graville - La Vallée, qui s'achèvera au premier semestre 2022, va permettre de reconfigurer complètement le site, avec la construction d'un stade et d'un parc urbain. Le parc sportif comprendra un stade de football homologué niveau CFA, composé de trois terrains (un terrain d'honneur et deux terrains d'entraînement A11), un bâtiment hébergeant les espaces administratifs, des locaux d'accueil du public, des vestiaires-sanitaires, un espace médical et un club-house. Il sera surmonté d'une tribune de 300 places assises. Une piste de course à pied (ligne droite de 110 m avec trois couloirs) pour les scolaires sera également construite. Le parc (sur 14 000 m2) intégrera aussi des aires d'activités et du mobilier urbain. Coût de l'infrastructure : 8,3 millions d'euros HT.

La réalisation de ces travaux s'inscrit dans le projet global de renouvellement urbain du quartier Vallée Béreult / Graville - La Vallée, qui comporte notamment la requalification de la rue de la Vallée et de ses abords avec la création d'une place devant le lycée et la Fabrique des quartiers sud, la transformation des abords de la salle Le Bourvellec avec l'implantation de jardins familiaux, actuellement situés rue Dubuffet, la construction d'environ 120 logements sur le site de l'ancien stade Marcel-Royer et le réaménagement des espaces extérieurs du groupe de logements des Tréfileries d'Immobilière Basse-Seine.

Cette opération de renouvellement urbain représente un investissement de 44 millions d'euros sur cinq ans.