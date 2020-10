Le Havre. Deux hommes arrêtés après une série de cambriolages

Entre septembre et octobre, plusieurs maisons en construction sur le secteur du Havre, à Cauville-sur-Mer et Saint-Martin-du-Manoir, ont été cambriolées. Les vols portaient sur des poêles à granulés, pompes à chaleur, chaudières, portes et fenêtres. La gendarmerie était chargée de l'enquête. Les investigations ont permis d'identifier deux individus de 34 ans qui revendaient la marchandise dérobée. Lors des perquisitions, les gendarmes ont découvert de l'électroménager provenant d'un vol, des produits stupéfiants (173 grammes d'herbe, 2,85 grammes de résine et 5 plants de cannabis) et 15 cartouches de cigarettes importées sans déclaration en douane.

Les deux hommes sont convoqués au tribunal en décembre 2020.