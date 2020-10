Normandie. Régionales 2021 : Bastien Recher, désigné chef de file de Génération.s Caen 

Bastien Recher a été désigné comme chef de file pour les élections régionales de Normandie par les adhérents du mouvement Génération.s. Dans un communiqué de presse, il explique "porter une ambition de transformation radicale des territoires normands pour faire face aux crises écologiques, sociales et démocratiques". "Ce que je veux, c'est le retour de la Région comme puissance publique stratège. Il faut mettre fin au clientélisme territorial de Monsieur Morin et construire dès maintenant des réponses adaptées aux grands enjeux environnementaux", annonce le candidat. Bastien Recher et Génération.s appellent à la construction d'un pôle écologique fort dans la région. Les élections régionales auront lieu en mars 2021.