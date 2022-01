Podcast. Xavier Dupont de Ligonnès : révélations familiales en Normandie

Faits Divers. L'affaire Dupont de Ligonnes, fait divers hors norme, continue à intriguer, fasciner et interpeller. La découverte macabre du 21 avril 2011 conduit à une incroyable énigme qui a des ramifications indirectes et familiales en Normandie et plus particulièrement dans la Manche. Le journaliste Philippe Bertin a rencontré des membres de la famille de Xavier Dupont de Ligonnes. Il nous livre les pages de ses carnets de notes en exclusivité pour Tendance Ouest.