Football (N1, N2, N3). Quevilly Rouen Métropole devra poursuivre, le FC Rouen devra se reprendre

Actuels leaders du championnat National après leur victoire face à Orléans (3-1), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole devront confirmer face à Saint-Brieuc, vendredi 23 octobre, afin de se maintenir en tête du classement. "Nous sommes dans une bonne dynamique de groupe, ça commence à ressembler à quelque chose. On a l'ambition du haut de tableau", confie le technicien Bruno Irles. De son côté, le FC Rouen fait face au mécontentement de ses supporters. Depuis le début de la saison, les Diables Rouges enchaînent les résultats peu convaincants en N2 (9e). Les performances des joueurs de David Giguel sont très loin de celles de la saison passée. "Il y a 2 ans et demi, on était aux portes du Régional 1, il ne faut pas l'oublier. Il faut accepter que cette année pourrait être difficile", nuance le coach du FCR. Les joueurs tenteront de rectifier le tir, samedi 24 octobre, face à Blois. Les 17 et 18 octobre, il va s'agir d'aller valider des qualifications en Coupe de France. Pour ce 5e tour, QRM ira à Dives (N3) et Rouen à Romilly (N3). Oissel ira au HAC "B" en match retard de N3.