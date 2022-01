Théâtre de Caen. De retour sur scène après six mois à répéter en vase clos

14 mars 2020. Une date qui restera dans la mémoire de la chanteuse Léa Trommenschlager. Comme beaucoup d'autres artistes, le monde s'est arrêté (ou presque) en raison de la Covid-19. "Je n'ai pas ouvert la bouche pendant trois mois, explique-t-elle. Mes studios de répétition étaient fermés, j'ai travaillé seule chez moi, mais je n'avais aucune idée de ce que ça donnait musicalement. Il me manquait 95 % de la musique que l'on produit ensemble." Seulement sept mois plus tard, elle remonte sur la scène, celle du théâtre de Caen, qui sera le premier à vivre la création de l'œuvre Vivian : clicks and picks de Benjamin Dupé, compositeur en résidence à Caen. Les retrouvailles avec le public depuis mardi 13 octobre étaient très attendues. "Les gens sont masqués, mais on commence à s'habituer, réagit l'artiste. Je ne joue pas pareil quand il y a du monde dans la salle. Il y a de la tension, une énergie particulière entre le plateau et la salle. Le public est important pour qu'un spectacle se réalise." Le théâtre de Caen est limité à 250 places, mais c'est déjà un moindre mal…