Football. National. Quevilly Rouen Métropole prend la tête du classement !

C'est la troisième victoire consécutive pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). Ils se sont imposés face à l'équipe d'Orléans sur le score de 3-1, au stade Robert Diochon, pour le compte de la 9e journée de National vendredi 9 octobre.

Le match

Après une expulsion rapide de Seba pour une vilaine faute sur Lucas Toussaint dès la fin du premier quart d'heure de jeu, les Rouges et Jaunes finissaient par ouvrir la marque peu après la demi-heure de jeu par Ottman Dadoune, bien servi par Andrew Jung. Une avance doublée trois minutes plus tard sur une énorme erreur du gardien orléanais qui rate son contrôle et qui profitait une nouvelle fois à Dadoune qui rodait dans la surface adverse (2-0). Même à dix, les visiteurs du jour ne lâchaient rien et revenaient à 2-1 sur un duel remporté par Carny, bien lancé, et qui élimine Romain Lejeune juste avant de rentrer au vestiaire. Alors que les deux équipes se rendent coup pour coup, c'est Sangaré au milieu du terrain qui trouve une merveille de passe pour Andrew Jung entre les deux défenseurs centraux, bien lancé, qui trompe le portier adverse pour son huitième but en championnat en huit matchs joués (3-1).

Prochain rendez-vous

Grâce à cette troisième victoire consécutive, les joueurs de Bruno Irlès prennent la tête du championnat à égalité de points avec Cholet (15), qui a un match de plus, et devant Bastia, qui complète le podium (14). De son côté, QRM se déplacera à Avranches 5e, battu par Annecy 3-1, mardi 13 octobre pour le compte de la 10e journée.