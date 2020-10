[Vidéo]. Vivement le week-end au Prix Bayeux des correspondants de guerre

Cap sur le Prix Bayeux des correspondants de guerre, qui dure jusqu'au dimanche 11 octobre, pour cette sixième édition de Vivement le week-end. La radio Tendance Ouest s'est installée à Bayeux vendredi 9 octobre, pour cet événement qui rend hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses. Salon du livre, expositions, projections, le programme est encore riche pour ce dernier week-end. Patrick Gomont, le maire de la ville, et Vadim Moiseenko, fixeur et photographe, étaient nos deux premiers invités. L'occasion d'aborder les temps forts de cette fin de semaine et d'en apprendre un peu plus sur le métier et l'exposition de Vadim qui s'intitule Vadim ou le regard d'un fixeur.

Une exposition ouverte du lundi au samedi à l'espace culturelle E.Leclerc, de 9 à 20 heures jusqu'au 31 octobre. Autre exposition à découvrir également, Imangine : penser la paix, à laquelle participe Roland Neveu, ancien reporter de guerre.

L'exposition est à découvrir à l'Hôtel du Doyen, jusqu'au dimanche 1er novembre.