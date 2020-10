Football (National). QRM veut continuer sur sa série de victoires face à Orléans

Vainqueurs pour la première fois à domicile face à Sète (2-0) fin septembre et vainqueurs à Créteil (3-1) lors de la dernière journée, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole tenteront de réussir la passe de trois en recevant sur leur pelouse du stade Robert-Diochon l'équipe d'Orléans, ce vendredi 9 octobre, pour le compte de la 9e journée de National, à partir de 20 heures.

Sur une bonne dynamique, les Rouge et Jaune désormais quatrièmes au classement, à deux points de la tête occupée par Bastia, rencontreront une équipe d'Orléans qui a commencé son championnat par deux défaites avant de réagir et de créer une petite série de victoires contre Avranches (3-1) et, lors de la dernière journée, contre la lanterne rouge Annecy (6-1) et affiche donc une 9e place au classement.

Ce sera donc un gros choc entre la meilleure défense, avec cinq buts encaissés, et la deuxième meilleure attaque de ce championnat, avec quatorze buts marqués pour les visiteurs du jour.