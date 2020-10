Lisieux. Le garde des sceaux inaugure le nouveau palais de justice

"En plus d'être beau, ça a l'air fonctionnel", voilà les premiers mots d'Eric Dupont-Moretti en entrant dans le nouveau palais de justice de Lisieux.

Le garde des sceaux l'a inauguré ce jeudi 8 octobre, réunissant désormais le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes. Dans l'ancienne usine Wonder, le bâtiment se veut à la fois industriel mais aussi moderne. Désormais, il y a sept salles d'audiences, contre deux dans l'ancien palais de justice, avec "des accès sécurisés à la fois pour le personnel et les prévenus", indique Marie-Pierre Rolland, arrivée à la tête du tribunal judiciaire à la rentrée.

L'ancien palais de justice, situé dans la Cour Matignon en plein centre-ville, est désormais fermé. -

Pendant la visite, le ministre de la Justice est frappé par "la réussite architecturale remarquable" de cette cité judiciaire.

"Elle offre une nouvelle lisibilité pour le justiciable et un confort de travail indéniable." Eric Dupont-Moretti a également promis 2 450 recrutements nets en 2021, dont 950 dès maintenant. Le palais de justice de Lisieux, en manque de greffiers, espère en bénéficier.