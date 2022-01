Cherbourg-en-Cotentin. L'économiste de la mer Christian Buchet en conférence gratuite

La venue de l'océanographe François Sarano en mars dernier avait été un franc succès, puisque les 350 sièges de l'auditorium de la Cité de la mer, à Cherbourg, s'étaient remplis à vitesse grand V par le grand public, pour en connaître davantage sur les requins et cachalots. L'établissement renouvelle le cycle de soirées gratuites dès ce jeudi 8 octobre, à 20 heures, avec une première en présence de Christian Buchet, historien et économiste de la mer autour du thème "Et si les Français ne tournaient plus le dos à la mer ?". Côté pratique, le PDG Bernard Cauvin assure la sécurité : "Tout sera mis en place pour accueillir notre public dans les meilleures conditions, comme nous avons su le faire pour nos 85 000 visiteurs cet été."

Inscription obligatoire par mail : soiree@citedelamer.com