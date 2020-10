Caen. Mobilité Twisto : un abonnement acheté, une place de cinéma offerte

L'agence Mobilité Twisto à Caen a lancé un dispositif depuis le 1er, et ce jusqu'au 31 octobre, et offre à tous les jeunes de moins de 26 ans qui achètent un abonnement mensuel une place de cinéma au Pathé Les Rives de l'Orne. Le ticket de cinéma est valable pour une personne, à toutes les séances, excepté en 3D et IMAX. L'agence Mobilité Twisto rappelle que l'abonnement moins de 26 ans donne un accès illimité au réseau de tramway, bus, vélolib ou encore noctibus, pour 29,50 euros par mois.