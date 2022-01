Rouen. La maison natale de Pierre Corneille : un petit musée au charme discret

En 1912, la maison natale de Pierre Corneille a été rachetée par la Ville de Rouen grâce à la ténacité d'un bibliophile passionné, Édouard Pelay, qui profite de l'occasion pour faire don de tous les documents qu'il a pu réunir sur les deux frères Thomas et Pierre Corneille. C'est un musée discret, pourtant situé à deux pas de la place du Vieux-Marché : une confortable maison du XVIe siècle, quoique tronquée au cours de son histoire à plusieurs reprises. Elle nous permet d'imaginer combien fut confortable le mode de vie de cet auteur qui, en 45 ans, a donné le jour à 35 pièces, dont de nombreux chefs-d'œuvre passés à la postérité et écrits ici même. Des panneaux didactiques nous renseignent sur sa vie de famille et sur sa relation avec Thomas, de 19 ans son cadet, qui fut également un auteur prolifique. Ces panneaux permettent aussi de comprendre le retentissement de son œuvre au siècle des Précieuses.

Pratique. Ouvert l'après-midi du mardi au dimanche. Maison natale de Corneille à Rouen. Gratuit. 02 76 08 80 88