La chimie boucle les Nobel scientifiques

France-Monde. Séquençage et découpage de gènes, nanocristaux, réaction chimique innovante... Dernier des trois Nobel scientifiques à être décerné cette semaine, le prix de chimie est remis mercredi, après la médecine qui est allée aux découvreurs de l'hépatite C et la physique aux mystères des "trous noirs".