En questions. Sites retenus pour les JO 2024 : "Caen s'engage dans la dynamique olympique"

Six sites caennais accueilleront des délégations étrangères lors des JO 2024. Une bonne nouvelle pour le maire adjoint en charge des sports Aristide Olivier.

Aristide Olivier, quels seront les sites caennais en capacité de recevoir des athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024 ?

"Il y aura le stade nautique pour la natation, la base nautique pour le canoë-kayak, le stade Hélitas pour l'athlétisme, la base d'aviron pour l'aviron olympique, l'actuel Palais des sports pour le basket et le hand, la future halle Saint-Jean-Eudes qui sera livrée l'année prochaine pour le hand et le tennis de table et le futur Palais des sports pour le hand, le basket et le volley, sous réserve bien sûr que les travaux soient achevés."

Quel va être l'effet sur la Ville de Caen ?

"C'est une très bonne nouvelle, car Caen fera partie de l'élan des Jeux. La Ville s'engage dans la dynamique olympique. Ce sont ensuite les délégations qui feront le choix des sites et donc des villes qu'elles voudront rejoindre, il faudra savoir les convaincre. Et clairement, Caen a plein d'atouts : on est près de Paris, on dispose d'une qualité de vie indéniable, on a beaucoup de sites en cœur de ville, ce qui est beaucoup recherché. Le sport est un élément fort de notre ville, à nous de faire en sorte que notre territoire soit aussi irrigué par le plus grand événement mondial."

Comment se déroulera la cohabitation entre les athlètes et les habitants ?

"C'est encore trop tôt pour le dire, ça dépendra des disciplines et des délégations qu'on recevra. L'étape actuelle ne donne pas de gages, on est simplement positionnés et tout le travail principal de conviction auprès des délégations reste à mener."