Caen. Le spectacle "Vivian : clicks and pics" ouvre le bal !

Pour célébrer sa nouvelle saison, le théâtre de Caen invite le compositeur en résidence Benjamin Dupé à réfléchir autour du lien entre musique et image. Avec Vivian : clicks and pics, l'artiste s'empare de l'œuvre photographique de Vivian Maier et nous raconte une histoire fascinante. Les clichés de cette dernière témoignent d'un regard empreint d'humanité et de poésie, de malice ou de mélancolie. Benjamin Dupé en propose une approche inédite en faisant dialoguer écriture musicale et création photographique. Cet opéra de chambres marquera l'ouverture de la saison du théâtre de Caen. Rendez-vous mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 octobre à 20 heures au théâtre de Caen. De 8 à 25 €. Réservations : 02 31 30 48 14.