Caen. "Les murs de l'Asile", entre musique et danse 

La compagnie Théâtre du Passio propose Les Murs de l'Asile, un spectacle musical et dansé, samedi 10 octobre. La voix du comédien, un danseur et une guitare rock servent le texte de Roger Gentis, psychiatre engagé contre une pratique psychiatrique archaïque et qui dénonçait l'enfermement asilaire. Son pamphlet Les Murs de l'asile a connu un retentissement majeur dans les années 70.

Rendez-vous à la MJC du Chemin-Vert à 20 h 30.