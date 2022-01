Le Havre. Donner ses soutiens-gorge contre le cancer

Dans le cadre d'Octobre rose, le mois de sensibilisation du cancer du sein, l'association Cami Sport et Cancer lance au Havre et Goderville l'opération "Ne jetez pas vos soutiens-gorge". L'association développe et propose des programmes de thérapie sportive pour les patients atteints de cancer en Seine-Maritime. Cami Sport et Cancer est présente au centre Becquerel de Rouen et propose des ateliers sur prescription médicale au Havre. Son objectif est d'organiser un événement solidaire et convivial dans ce contexte sanitaire particulier. Le but est de soutenir les patients atteints de cancer au sein de ses programmes de thérapie sportive. Les dons récoltés permettront de développer les séances de thérapie sportive. Les habitants peuvent déposer des soutiens-gorge usagés dans différents points de collecte chez des partenaires au Havre ainsi qu'à la mairie de Goderville.

Zoom sur le CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 76 site du Havre. Les apprentis en vente se sont pris au jeu... Publiée par Ne jetez pas vos soutiens-gorge/ CAMI Sport & Cancer sur Lundi 5 octobre 2020

Un don par soutien-gorge collecté sera reversé à l'association. Les membres de l'association ainsi que des patients atteints de cancer confectionneront une banderole format XXL avec les soutiens-gorge. Cette banderole sera exposée le 28 octobre dans l'après-midi, sur l'extérieur du Volcan. Tous les soutiens-gorge seront ensuite déposés dans une association LE GRENIER et à une autre association à définir.