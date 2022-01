Rugby (Pro D2). Le Rouen NR doit impérativement réagir à Angoulême

La rencontre était attendue pour les Lions de Rouen face à une US Carcassonne guère mieux lotie qu'eux en ce début de saison. Malgré un recrutement et des ambitions, les Rouennais ont du mal à trouver leurs marques. Face aux Occitans, la première période manquée (3-10) ne sera jamais rattrapée avec, au final, une troisième défaite en autant de sorties (13-21). Derniers du classement de Pro D2 avec certes, toujours un match de retard face à Colomiers, les protégés de Richard Hill vont toutefois devoir réagir au plus vite, notamment dès ce vendredi 8 octobre lors de leur déplacement à Angoulême, avant-dernier. Tout autre résultat qu'un succès sera forcément synonyme d'échec pour un RNR qui est déjà en lutte pour le maintien.