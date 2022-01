Insolite. La marque Vahiné lance sa bougie de "demi-anniversaire"

Les gourmands vont être ravis par cette nouvelle ! Vahiné, marque spécialisée dans la pâtisserie, va lancer des bougies en forme de virgule pour permettre de fêter les "demi-anniversaires".

Fini les célébrations d'âges entiers ou ronds. Maintenant, il va être possible de dévorer un second gâteau pour fêter sa demi-année. 8 ans et demi, 12 ans et demi…

Il n'y a plus qu'à souhaiter que la pâte lève et trouver deux fois plus de cadeaux ! Joyeux demi-anniversaire !