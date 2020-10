Caen. Une résidence intergénérationnelle en ville : "Je voulais dépasser le simple 'bonjour' dans l'ascenseur"

"Bien vivre ensemble", c'est le maître mot de Philia, cette résidence participative intergénérationnelle édifiée avenue Albert 1er à Caen en octobre 2019. Seniors, familles et même parfois étudiants cohabitent dans les 103 logements, allant du T1 au T5, de l'immeuble. C'est à l'occasion des 100 ans de Caen-la-Mer Habitat, que le projet de résidence participative et intergénérationnelle a vu le jour.

Quand les générations se côtoient

Emilie Villard, infirmière puéricultrice de 41 ans, s'y est installée avec son petit garçon de 9 ans. Elle fait partie des premiers locataires qui ont emménagé dans la résidence. "Je suis seule avec mon fils et issue du milieu associatif. Ce projet m'intéressait. Je voulais dépasser le simple 'bonjour' dans l'ascenseur avec mes voisins", raconte-elle. Très vite, sa grand-mère a rejoint l'aventure. "Ma grand-mère était seule dans sa maison. On s'est dit qu'il était plus raisonnable qu'elle vienne elle aussi dans la résidence", poursuit Emilie Villard. Chacun chez soi, mais proches néanmoins. La grand-mère et sa petite-fille peuvent passer du temps ensemble et être là l'une pour l'autre en cas de besoin. "Les logements pour les personnes âgées sont adaptés et disposent d'équipements spécifiques pour les aider dans leur quotidien", explique Emilie Villard.

Des ateliers organisés régulièrement

La résidence est composée de 50 % de seniors et l'autre moitié d'actifs. Au milieu de la résidence, une salle commune dans laquelle ateliers et festivités sont régulièrement organisés par les locataires. Cours de cuisine, jardin partagé ou encore yoga, il y en a pour tous les goûts. L'entraide est également au centre du projet. "Je passe régulièrement rendre visite à des personnes âgées pour savoir si elles ont besoin de quelque chose ou simplement pour prendre des nouvelles", raconte Emilie. Une nouvelle résidence devrait voir le jour à Fleury-sur-Orne.