La médaille des Justes à Caen

urant la seconde guerre mondiale, ils avaient accueilli chez eux Raymond, 3 ans ½. Au péril de leur vie, ils ont donc sauvé ce petit garçon juif.

Ce sont les enfants de Denise et Emile Prestavoine, André et Maurice, qui ont reçu aujourd'hui la médaille au cours d'une cérémonie ampli d'émotions et en présence de Raymond, aujourd'hui âgé de 73 ans.





Une cérémonie également marqué par l'intervention du conseiller culturel à l'ambassade d'Israël à Paris : il a dénoncé l'attribution fin janvier du prix du concours de plaidoiries à un avocat palestinien, en évoquant des propos diffamants de ce dernier.