Football (National 1). Belle performance de Quevilly Rouen Métropole à Créteil

C'est une deuxième victoire consécutive pour Quevilly Rouen Métropole qui, sur la pelouse de Créteil, a obtenu vendredi 2 octobre une belle et importante victoire (3-1) lors de la 8e journée de National.

Dès le début de la rencontre, à la 3e minute précisément, les Rouge et Jaune ouvrent la marque par Andrew Jung qui inscrit là son 6e but en 7 matchs. Encore mieux, le buteur maison inscrivait son 7e but sur penalty à la 19è. Mais juste avant la pause, les locaux réduisaient la marque par Mokdad. Il faudra passer l'heure de jeu pour que les joueurs de Bruno Irlès refassent le break par Dadoune qui crucifie le gardien adverse (3-1).

Grâce a cette victoire, les Normands repartent de la région parisienne avec les trois points de la victoire qui leur permet de remonter à la 4e place, avec toujours un match en moins sur Laval et Avranches, 2e et 3e.

Les joueurs de QRM auront l'occasion de continuer leur belle série vendredi 9 octobre avec la réception d'Orléans au stade Robert Diochon.